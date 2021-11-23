Патрушев назвал крайне циничным бизнесом транзит мигрантов в ЕС через Белоруссию

"По имеющейся у нас информации, с недавнего времени в Белоруссию с использованием возможностей безвизового режима идет хорошо организованный наплыв мигрантов, прежде всего из Ирака и Сирии, а также Афганистана, Ливии и некоторых других стран", - сообщил он.

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Патрушев констатировал, что использование транзита через Белоруссию "стало прибыльным и крайне циничным бизнесом". "В поисках лучшей жизни люди вкладывают серьезные средства в услуги посредников, в приобретение авиабилетов и наем средств передвижения", - отметил он.

Секретарь Совбеза РФ обратил внимание на то, что в Белоруссию мигранты "летят не бортами "Белавиа", а преимущественно чартерными рейсами". "Их конечная точка назначения - Европа, куда они направляются, чаще всего, к ранее эмигрировавшим знакомым и родственникам", - пояснил он.

Состав мигрантов

По его словам, Западу следует отказаться от своей политики вмешательства во внутренние дела других стран, от навязывания своих убеждений применением грубой военной силы.

"К примеру, в Европу через Белоруссию люди бегут из Ирака, где ситуация деградировала после военного вторжения и физического устранения президента Саддама Хусейна. Бегут из Ливии, где Запад уничтожил главу государства Муаммара Каддафи и довел страну до развала. В Афганистане 20 лет насаждались чуждые этому государству порядки, а в результате - прозападный режим рухнул за несколько недель. В Сирии тоже хотели навести так называемый порядок, пытались физически устранить Башара Асада и чуть не породили глобальный террористический халифат", - указал секретарь Совбеза РФ.

Кроме того, продолжил Патрушев, хорошо организован бизнес и в польской приграничной зоне, где "прорвавшихся через белорусско-польскую границу мигрантов за определенные деньги перенаправляют в Германию". Он отметил, что эта страна находится в центре внимания беженцев, поскольку выплачиваемые там пособия мигрантам в 4-5 раз выше сумм, которые те зарабатывают в своих странах. "По имеющимся данным, в этой стране сегодня проживают 350 тыс. курдов, 4 млн турок, других выходцев с Ближнего Востока.

Давление на Минск

Патрушев считает, что нынешняя ситуация на белорусско-польской границе стала результатом внешнего давления на Минск. "Происходящее сегодня на белорусско-польской границе можно расценивать и как результат внешнего давления на Белоруссию", - заявил он.

"Не получилось уничтожить руководство страны, погрузить страну в хаос, в протестные шествия, теперь пытаются наводнить государство мигрантами, подорвать систему социальной защиты и здравоохранения", - объяснил секретарь Совбеза РФ.

Европа в связи с ситуацией на границе Польши и Белоруссии должна действовать, а не давать советы Минску. В частности, необходимо в корне пресечь бизнес по переправке мигрантов, считает Патрушев

"Белоруссия - суверенное государство, которое само решает, с кем и на какой срок ему вводить безвизовый режим. У Минска есть свои приоритеты во внешней и внутренней политике. Действовать, а не давать рекомендации нужно Европе", - заявил Патрушев.

"В первую очередь необходимо пресечь бизнес по переправке мигрантов. Заниматься этим нужно и на уровне Евросоюза, и по линии отдельных его стран и их национальных спецслужб и правоохранительных органов. При этом чтобы навсегда остановить неконтролируемый миграционный поток, требуется решить проблему в корне", - добавил секретарь СБ РФ.

О миграционном кризисе

Миграционный кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и не покидают приграничную зону. Некоторые из них попытались попасть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки. 16 ноября рядом с пунктом пропуска "Брузги" несколько групп мигрантов прорвали белорусское заграждение и стали забрасывать польских силовиков камнями, в ответ польские полицейские применили светошумовые гранаты и водометы.

В настоящее время около 2 тыс. мигрантов перешли из приграничной зоны в находящийся рядом транспортно-логистический центр "Брузги".