В Германии выявили фальсификацию в приказе Сталина о «выжженной земле»

Немецкие историки выявили недостоверность цитирования в некоторых правоэкстремистских изданиях знаменитого приказа Сталина № 0428, который предписывал тактику «выжженной земли». Выяснилось, что в 90-х годах в документ был добавлен абзац, что выполняющие сталинский приказ должны быть переодеты в немецкую военную форму. Это должно было возбудить ненависть к фашистским оккупантам, пишет Die Welt.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru

Сообщается, что приказ Ставки верховного главнокомандования Красной Армии от 17 ноября 1941 года предполагал уничтожать все населенные пункты на расстоянии 40-60 км вглубь от линии фронта и на 20-30 км по левую и правую сторону от дорог, на которых находятся вражеские войска. Такие действия были направлены на то, чтобы лишить вермахт советских материальных ресурсов. Выполнять приказ должны были группы численностью от 20 до 30 человек. В Германии исторический документ опубликовали после войны в переведённой на немецкий язык книге Дмитрия Волкогонова «Триумф и трагедия. Политический портрет И. В. Сталина». После этого он получил условное название «Приказ о факельщиках».

Видео дня

Позднее этот документ неоднократно перепечатывался в различных немецких исторических книгах.

Однако, в 1995 году правоэкстремистский публицист по имени Фриц Беккер заявил, что в Германии напечатали сокращенный вариант документа, и представил отрывки, которые якобы опустили при переводе.

Большинство задействованных на этом важном государственном задании должны быть переодеты в трофейную форму германского вермахта и войск СС. Это возбудит ненависть к фашистским оккупантам, облегчит вербовку партизан в тылу врага. Следует обратить внимание, чтобы после «карательной экспедиции» оставались свидетели, которые затем смогут поведать о злодеяниях фашистов, — приводится в статье выдержка из публикации Беккера.

Немецкие исследователи Кристиан Хартман и Юрген Царуск заинтересовались первоисточником приказа Сталина и обнаружили, что ссылки Беккера, а также поддержавших его неонацистов ведут в никуда.

В статье Die Welt при этом не утверждается, что документ сфальсифицировал лично Беккер, однако предполагается, что это было необходимо немецким правым экстремистам. Таким бы образом они получили «контраргумент» в дискуссии о бесспорных преступлениях вермахта. Фальсифицированный приказ должен был подвергнуть сомнению преступления немецких солдат, совершённые во время Второй мировой войны.