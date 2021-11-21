МИД Украины ответил на слова президента Болгарии о Крыме

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что по дружеским отношениям Украины и Болгарии был нанесен удар. Так он ответил на слова президента Болгарии Румена Радева, который назвал Крым территорией России. Свое мнение Дмитрий Кулеба выразил в Twitter.

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По его словам, Румен Радев нанес удар по дружеским отношениям Украины и Болгарии.

«Драма — это если бы Россия напала на Болгарию, отхватила кусок территории и убила тысячи людей», — написал Кулеба.

Он добавил, что президент Болгарии своим изречением подставил страну под критику Европейского союза и подыграл пропаганде со стороны России.

По информации украинского издания «Гордон», Радев заявил о принадлежности Крыма России во время предвыборных теледебатов. Позже он еще раз выразил свою позицию по этому вопросу болгарским СМИ. По его словам, принадлежность Крыма России в настоящее время не подлежит сомнению, «драмы нет». Однако в комментарии телеканалу bTV президент отметил, что возвращение региона в состав РФ — нарушение международного права.