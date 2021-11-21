Венесуэла побила установленный Россией рекорд Гиннесса

Венесуэла побила установленный ранее Россией рекорд Гиннесса, дав концерт с участием более 12 тысяч исполнителей. Об этом сообщил президент страны Николас Мадуро , его цитирует ТАСС .

«Сегодня Венесуэла установила рекорд Гиннесса за (концерт, исполненный) самым большим симфоническим оркестром… Раньше рекорд Гиннесса принадлежал России… Если Россия увеличит вдвое оркестр, мы тоже удвоим», — сказал он.

13 ноября оркестр из 12 098 музыкантов исполнил в венесуэльской столице «Славянский марш» Петра Чайковского. Россия установила предыдущий рекорд в 2019 году, тогда оркестр из более чем восьми тысяч музыкантов исполнил на стадионе в Санкт-Петербурге гимн страны.