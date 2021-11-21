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Венесуэла побила установленный Россией рекорд Гиннесса

Lenta.ruиещё 2
39 минут назад

Венесуэла побила установленный ранее Россией рекорд Гиннесса, дав концерт с участием более 12 тысяч исполнителей. Об этом сообщил президент страны Николас Мадуро, его цитирует ТАСС.

Венесуэла побила установленный Россией рекорд Гиннесса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сегодня Венесуэла установила рекорд Гиннесса за (концерт, исполненный) самым большим симфоническим оркестром… Раньше рекорд Гиннесса принадлежал России… Если Россия увеличит вдвое оркестр, мы тоже удвоим», — сказал он.

13 ноября оркестр из 12 098 музыкантов исполнил в венесуэльской столице «Славянский марш» Петра Чайковского. Россия установила предыдущий рекорд в 2019 году, тогда оркестр из более чем восьми тысяч музыкантов исполнил на стадионе в Санкт-Петербурге гимн страны.

С января 2019 года в Венесуэле не прекращается противостояние между властями и оппозицией. Тогда в стране начались протесты против Мадуро вскоре после его победы на выборах, лидер оппозиции Хуан Гуайдо возглавил оппозицию и провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Россия поддержала Николаса Мадуро.
В мире,Хуан Гуайдо,Николас Мадуро,Петр Чайковский,
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