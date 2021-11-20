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СМИ: в столице Сомали прогремел взрыв

ТАСС
48 минут назад

Мощный взрыв прогремел в субботу в столице Сомали Могадишо. Об этом сообщил сомалийский новостной портал Goobjoog News.

В столице Сомали прогремел взрыв
Фото: © AP Photo/Bilal Hussein, архив© AP Photo/Bilal Hussein, архив

По его данным, при взрыве погиб известный сомалийский журналист Абдиазиз Афкира, он возглавлял государственную радиостанцию Radio Muqdisho. Взрыв произошел в центральной части города в непосредственной близости от президентского дворца.

В свою очередь портал Garowe проинформировал, что ранения получили несколько человек, включая главу государственного телеканала. По данным портала, взрывное устройство было установлено в его машине.

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