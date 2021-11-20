В столице Сомали прогремел взрыв

Мощный взрыв прогремел в субботу в столице Сомали Могадишо. Об этом сообщил сомалийский новостной портал Goobjoog News.

Фото: © AP Photo/Bilal Hussein, архив © AP Photo/Bilal Hussein, архив

По его данным, при взрыве погиб известный сомалийский журналист Абдиазиз Афкира, он возглавлял государственную радиостанцию Radio Muqdisho. Взрыв произошел в центральной части города в непосредственной близости от президентского дворца.