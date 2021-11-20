На Украине захотели «вернуть» два российских региона

Украинский писатель Петр Кралюк опубликовал очередную статью, в которой пытается доказать, что Ростовская область и Краснодарский край являются украинскими землями. Публикации размещены в журнале «День».

Публицист утверждает, что и город Таганрог вместе с окрестностями следует считать Восточным Донбассом. В доказательство своих слов он ссылается на статус-кво, сложившийся в первые годы советской власти. Из этого он делает вывод, что Россия отобрала Таганрог у Украины.

Он упоминает, что город был создан в конце 17-го века преимущественно выходцами с Украины. По его словам, русский писатель Антон Чехов, родившийся в Таганроге, считал себя украинцем. Он также напомнил, что этот город весной 1918 года город считался столицей Украинской советской республики.

«Тогда у Украины был отобран ряд территорий — среди них и Таганрог с окрестными землями», — утверждает Кралюк.

Попутно он обвинил Россию в «русификации» населения региона Таганрога, хотя и признал, что украинцы были там пришлым населением.

Кралюк упрекнул Россию в том, что она, начиная со времен императрицы Екатерины II, «приручала» местных казаков, принимая их на госслужбу и вовлекая в общественную жизнь

Кубань, по версии Карлюка, также является украинской. Хотя и на ее территории украинцы, по его словам, не были коренным народом, а пришли туда благодаря Екатерине II. Императрицу он обвиняет в геноциде казаков, поскольку та, по его оценке, вынудила их жить по соседству с владениями турок.