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На Украине заявили права еще на два российских региона

Елена Прошина
35 минут назад

Украинский писатель Петр Кралюк опубликовал очередную статью, в которой пытается доказать, что Ростовская область и Краснодарский край являются украинскими землями. Публикации размещены в журнале «День».

На Украине захотели «вернуть» два российских региона
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Публицист утверждает, что и город Таганрог вместе с окрестностями следует считать Восточным Донбассом. В доказательство своих слов он ссылается на статус-кво, сложившийся в первые годы советской власти. Из этого он делает вывод, что Россия отобрала Таганрог у Украины.

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Он упоминает, что город был создан в конце 17-го века преимущественно выходцами с Украины. По его словам, русский писатель Антон Чехов, родившийся в Таганроге, считал себя украинцем. Он также напомнил, что этот город весной 1918 года город считался столицей Украинской советской республики.

«Тогда у Украины был отобран ряд территорий — среди них и Таганрог с окрестными землями», — утверждает Кралюк.

Попутно он обвинил Россию в «русификации» населения региона Таганрога, хотя и признал, что украинцы были там пришлым населением.

Кралюк упрекнул Россию в том, что она, начиная со времен императрицы Екатерины II, «приручала» местных казаков, принимая их на госслужбу и вовлекая в общественную жизнь

Кубань, по версии Карлюка, также является украинской. Хотя и на ее территории украинцы, по его словам, не были коренным народом, а пришли туда благодаря Екатерине II. Императрицу он обвиняет в геноциде казаков, поскольку та, по его оценке, вынудила их жить по соседству с владениями турок.

В более ранних своих публицистических произведениях Карлюк назвал принадлежащими Украине такие регионы России как Брянская, Курская, Белгородская, Воронежская и Ростовская области.

В мире,Антон Чехов,
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