Личный врач Саакашвили оценил его состояние после голодовки

«Сейчас у Михаила Саакашвили проблемы неврологического характера, и сделать прогноз в этом направлении я не могу. Действительно, он начал принимать пищу, но никто не знает, что может произойти завтра», — сказал Кипшидзе.

Он передал слова Саакашвили, что он благодарит за оказание помощи врачей госпиталя в Гори и чувствует себя комфортабельно. «Реабилитация должна быть длительной — один, два, три, четыре месяца. Поэтому, если бы я имел право принятия решения, то такому человеку дал бы возможность лечиться за пределами тюрьмы и тюремного надзора, в гражданской клинике», — сказал Кипшидзе.