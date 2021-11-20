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Личный врач Саакашвили оценил его состояние после голодовки

Lenta.ruиещё 1
32 минуты назад

Личный врач бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Николоз Кипшидзе оценил состояние политика после длительной голодовки. Об этом сообщает ТАСС.

Личный врач Саакашвили оценил его состояние после голодовки
Фото: Kacper Pempel / ReutersKacper Pempel / Reuters

По словам медика, для полного восстановления экс-лидеру необходимо находиться в гражданской клинике несколько месяцев.

«Сейчас у Михаила Саакашвили проблемы неврологического характера, и сделать прогноз в этом направлении я не могу. Действительно, он начал принимать пищу, но никто не знает, что может произойти завтра», — сказал Кипшидзе.

Он передал слова Саакашвили, что он благодарит за оказание помощи врачей госпиталя в Гори и чувствует себя комфортабельно. «Реабилитация должна быть длительной — один, два, три, четыре месяца. Поэтому, если бы я имел право принятия решения, то такому человеку дал бы возможность лечиться за пределами тюрьмы и тюремного надзора, в гражданской клинике», — сказал Кипшидзе.

В мире,Михаил Саакашвили,
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