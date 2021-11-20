В Литве нашли решение миграционного кризиса у границ ЕС

Экс-глава МИД Литвы Пятрас Вайтекунас считает, что мигрантов, скопившихся у границ Евросоюза, можно поселить на Украине или в Молдавии. Об этом со ссылкой на эфир телеканала Info TV сообщает РИА «Новости».
«Так или иначе, мы должны их оттуда или выслать, или принять, или попросить наших друзей где-нибудь в Украине и Молдове их принять в какие-нибудь свои лагеря. Но люди не должны умирать от холода на границе с ЕС», - сказал Вайтекунас.
Напомним, что в последнее время несколько тысяч мигрантов с Ближнего Востока и Африки скопились на границе Белоруссии с Польшей, Литвой и Латвией. Они пытаются проникнуть на территорию Евросоюза, предпринимая, в том числе, попытки силой прорваться в ЕС. Польша и прибалтийские страны привлекли для охраны своих границ армейские подразделения.
Европейские страны обвиняют белорусские власти в искусственном создании миграционного кризиса и готовятся ввести за это против Минска новые санкции. Белорусская сторона отвергает эти обвинения, указывая на то, что у нее нет возможностей сдерживать поток мигрантов.