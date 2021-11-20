Саакашвили прекратил голодовку

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили согласился прекратить голодовку, объявленную им в начале октября после ареста на родине. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на его лечащего врача Николоза Кипшидзе и адвоката Нику Гвармию.

Фото: Reuters Reuters

Политик согласился начать постепенный выход из голодовки после перевода из тюремной больницы в военный госпиталь Гори. Саакашвили перевели туда после того, как он 18 ноября потерял сознание после встречи с адвокатом.

Врач экс-президента утверждает, что для его пациента сохраняется угроза жизни и здоровья.

При этом грузинские пенитенциарные власти заявляли, что во время голодовки Саакашвили тайно принимает пищу. Профильное ведомство распространило записи с камер видеонаблюдения в медицинском кабинете тюрьмы, где политик ест и пьет.

Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. На родине он заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили, а также фигурирует в делах о разгоне оппозиционного митинга в ноябре 2007 года, о погроме телекомпании «Имеди» и о растрате средств из госбюджета.