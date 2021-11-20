Саакашвили прекратил голодовку

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили завершил голодовку, которая длилась 50 дней. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на лечащего врача политика Николоза Кипшидзе.

Уточняется, что реабилитацию бывший грузинский глава пройдет под присмотром коллегии врачей.

Ранее сообщалось, что Саакашвили доставили на реанимобиле в Горийский военный госпиталь на востоке страны — там политик пройдет лечение после продолжительной голодовки. Во время транспортировки Саакашвили сопровождали личный врач Николоз Кипшидзе и медики тюремной больницы, рядом также была мать политика Гиули Аласания.