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В Верховной раде обвинили Зеленского в узурпации власти

Lenta.ruиещё 1
25 минут назад

Депутат украинской Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — за жизнь» Ренат Кузьмин обвинил президента Украины Владимира Зеленского в том, что тот, по его мнению, узурпировал власть. Об этом парламентарий написал в своем Telegram-канале.

В Верховной раде обвинили Зеленского в узурпации власти
Фото:  Gleb Garanich / Reuters Gleb Garanich / Reuters

«Украина является парламентско-президентской республикой, в которой парламент занимает более высокое положение в иерархии власти, чем офис президента. Спикер парламента в парламентско-президентской республике занимает более высокое положение, чем президент», — отметил он.

Вместе с этим депутат украинского парламента удивился тому, что «узурпация власти прошла настолько незамеченной и безнаказанной», словно так и должно быть. По его словам, вся власть в республике «по какой-то фантастической причине находится в руках президента».

Кузьмин также напомнил о «разгоне» конституционного суда и угрозах ликвидации других судов.

Ранее в ОПЗЖ уже обвиняли Зеленского в попытках узурпации власти. Так, в июне в партии заявили, что вся политика правительства «на сто процентов противоречит Конституции».

В мире,Владимир Зеленский,Ренат Кузьмин,Верховная Рада,
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