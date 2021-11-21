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В Японии заявили о самоликвидации дельта-штамма коронавируса

Lenta.ruиещё 8
9 минут назад

Заболеваемость COVID-19 в Японии снизилась после того, как дельта-штамм вируса самоликвидировался. С такой версией выступил профессор Национального института генетики Итуро Иноуэ в разговоре с изданием Japan Times.

В Японии заявили о самоликвидации дельта-штамма COVID
Фото: ReutersReuters

Он предположил, что данный подвид исчез из-за постоянных мутаций, которые и «сломали» дельта-штамм коронавируса.

Помимо этого, заболеваемость в Японии могла снизиться благодаря высоким показателям вакцинации и соблюдению мер по защите от инфекции.

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Страна била рекорды суточной заболеваемости на протяжении трех месяцев: число заболевших достигало 26 тысяч. На сегодняшний день этот показатель едва достигает 200 случаев.

Российский вирусолог, доктор медицинских наук, профессор кафедры инфектологии и вирусологии Института профессионального образования Сеченовского университета Анатолий Альтштейн также оценил вероятность самоликвидации дельта-штамма коронавируса. По его мнению, это маловероятно, однако рациональное зерно в теории японских ученых есть.
В мире,COVID-19,Анатолий Альтштейн,
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