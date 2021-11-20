Умер актер из «Высокого перевала» Георгий Морозюк

Советский и украинский актер театра и кино Георгий Морозюк умер на 78-м году жизни. Об этом говорится на сайте Ровенского академического музыкально-драматического театра.

Фото: kino-teatr.com kino-teatr.com

По данным «РБК-Украина», артист умер от коронавирусной инфекции в реанимации центральной городской больнице Ровно 19 ноября. Он находился в крайне тяжелом состоянии.

Георгий Морозюк окончил Киевскую театральную студию театра им. Ивана Франко. Долгое время служил в Львовском музыкально-драматическом театре, а затем Ровенском областном академическом музыкально-драматическом театре. Известность актеру принесла роль Юзьо в фильме «Высокий перевал». Всего он сыграл более 20 эпизодических ролей в кинофильмах. В 1993 году Морозюк получил звание народный артист Украины.