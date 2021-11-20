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Умер актер из «Высокого перевала» Георгий Морозюк

Газета.Ru
44 минуты назад

Советский и украинский актер театра и кино Георгий Морозюк умер на 78-м году жизни. Об этом говорится на сайте Ровенского академического музыкально-драматического театра.

Умер актер из «Высокого перевала» Георгий Морозюк
Фото: kino-teatr.comkino-teatr.com

По данным «РБК-Украина», артист умер от коронавирусной инфекции в реанимации центральной городской больнице Ровно 19 ноября. Он находился в крайне тяжелом состоянии.

Умер актер Георгий Шахет

Георгий Морозюк окончил Киевскую театральную студию театра им. Ивана Франко. Долгое время служил в Львовском музыкально-драматическом театре, а затем Ровенском областном академическом музыкально-драматическом театре. Известность актеру принесла роль Юзьо в фильме «Высокий перевал». Всего он сыграл более 20 эпизодических ролей в кинофильмах. В 1993 году Морозюк получил звание народный артист Украины.

Ранее стало известно о смерти российского актера Валерия Гаркалина. 67-летний артист с октября боролся с коронавирусом.

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