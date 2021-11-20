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Дипломат США: Россия создает Западу проблемы ради забавы

Ювелина Бернст
33 минуты назад

Россия создает проблемы для стран Запада, чтобы измотать геополитического соперника и ради «удовольствия». Об этом заявил изданию 19Fortyfive американский военно-морской дипломат, заведующий кафедрой морской стратегии JC Wylie в Военно-морском колледже доктор Джеймс Холмс.

Дипломат США: Россия создает Западу проблемы ради забавы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Западные СМИ отмечают российское влияние практически на все кризисные ситуации в мире, пишет Холмс. При этом Россия «устраивать как можно больше хаоса». Для этого, по словам эксперта, она выделяет скромные средства и использует очень ограниченные силы. У такой стратегии нет другой цели, кроме как усложнить жизнь противнику, убежден дипломат.

«Мы также не должны сбрасывать со счетов веселье как мотив», - сказал Холмс.

По его мнению, президент РФ Владимир Путин «ликует» в геополитических играх. Это делает его более серьезным конкурентом, чем лучше вооруженная, но лишенная чувства юмора фигура вроде Си Цзиньпина.

«У Путина рука слабее, но он играет хорошо», - заключил Холмс.

Американский сенатор Роберт Менендес ранее предложил ввести санкции против России в случае ее «вторжения на Украину». Предложение Менендеса было оформлено как поправка к проекту оборонного бюджета на будущий год.

В мире,Роберт Менендес,Цзиньпин Си,Владимир Путин,
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