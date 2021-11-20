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Марадону после смерти обвинили в изнасиловании несовершеннолетней

Елена Прошина
25 минут назад

Жительница Кубы Мавис Альварес обвинила Диего Марадону, умершего около года назад, в том, что он ее изнасиловал, когда она была несовершеннолетней. Об этом пишет аргентинская газета Infobae.

Марадону после смерти обвинили в изнасиловании несовершеннолетней
Фото: ReutersReuters

«Мама пришла проведать меня, когда мы были в Гаване, Марадона не хотел ей открывать... Он закрыл мне рот, чтобы я не кричала и ничего не сказала, и надругался надо мной», - утверждает Альварес.

Издание сообщает, что ранее аргентинский суд приступил к расследованию дела о торговле людьми. Его инициировала Альварес, заявившая, что, когда ей было 16 лет, она два с половиной месяца жила с Диего Марадоной. Альварес утверждает, что познакомилась с футболистом на Кубе, когда тот лечился там от наркозависимости.

Альварес, которой сейчас 37-лет, рассказала, что футболист, выпив или приняв наркотики, был жесток с ней. Она, в частности, вспомнила, что однажды разбудила Марадону, чтобы передать ему трубку звонящего телефона. За это тот бросил ее на кровать и ударил. В другой раз он как-то в гневе таскал девушку за волосы по лестнице. Альварес уверяет, что в обществе Марадоны сама стала пить и употреблять наркотики.

Теперь она подала судебный иск против людей из окружения Марадоны. Свой иск Альварес мотивирует тем, что те были свидетелями происходившего с ней, но ничего не предпринимали для прекращения насилия.

В мире,Диего Марадона,
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