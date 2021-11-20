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Еще одна страна собралась бойкотировать Олимпиаду в Пекине

Майк Габриелян
31 минуту назад

Премьер-министр Британии Борис Джонсон рассматривает возможность дипломатического бойкота зимней Олимпиады в Пекине. Бойкот станет знаком протеста против нарушения прав человека в КНР, сообщает The Times.

Еще одна страна собралась бойкотировать Олимпиаду в Пекине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, в правительстве идет «активная дискуссия» о том, следует ли Британии последовать примеру США.

Известно, что такой шаг поддерживает министр иностранных дел Лиз Трасс. Она заняла более жесткую позицию, чем ее предшественник Доминик Рааб. Ранее Трасс в частных беседах обвиняла Пекин в геноциде уйгурских мусульман.

Однако, по слухам, Джонсон более осторожен. Премьер-министр ранее называл себя синофилом и исключал полный бойкот с участием британских спортсменов.

Ранее президент США Джо Байден подтвердил, что США рассматривают возможность дипломатического бойкота Олимпийских игр в Пекине

Дипломатический бойкот будет означать, что на Олимпиаду не приедут ни Байден, ни другие официальные лица из Вашингтона.

Таким образом в США хотят отреагировать на нарушение прав человека китайским правительством без ущерба для американских спортсменов.

В мире,Борис Джонсон,Джозеф Байден,Газета The Times,
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