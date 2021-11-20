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Швецию предупредили о последствиях запугивания России

Майк Габриелян
9 минут назад

Швеция должна помнить о печальном исходе Полтавской битвы и держаться подальше от Украины. Иначе нынешние амбиции Стокгольма могут закончиться аналогично. Об этом в издании Expressen написал журналист Матс Юхан Ларссон, сообщает РИА «Новости».

Швецию предупредили о последствиях запугивания России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ларссон напомнил о недавнем интервью шведского министра обороны Петера Хультквиста, который заявил, что надо расширить военное вмешательство Брюсселя в российско-украинские отношения. Так, по его мнению, ЕС будет «способствовать сохранению безопасности и суверенитета Украины».

Ларссон отметил, что российское посольство дало жесткую отповедь министру.

«Россия пошла в суровую атаку на шведского министра обороны. В публикации сказано: "Хотели бы напомнить господину Хультквисту, что он не первый военный лидер Швеции, пытающийся запугать Россию мощью доблестной армии, планируя отправить своих военных на Украину". Речь, конечно же, идет о битве под Полтавой в 1709 году», - написал журналист.

Он отметил, что россияне знают историю, помнят о своей победе и не забывают о роли предателя Мазепы.

Ларссон уверен, что Украина имеет для России настолько важное значение, что та не готова терпеть ничьего вмешательства в этом регионе.

«Едва ли этот пост российского посольства станет последним напоминанием нам о поражении шведов», — резюмировал он.

В мире,Петер Хультквист,Юхан Ларссон,ЕС,РИА Новости,
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