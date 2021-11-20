В США предложили новые санкции против Москвы из-за Украины

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В США предложили установить санкции против Москвы при «вторжении на Украину»

Lenta.ru
9 минут назад

Сенатор США, глава комитета по международным делам Роберт Менендес предложил ввести санкции против России в случае «вторжения на Украину». Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на поправку к оборонному бюджету, внесенному в конгресс.

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Фото: ReutersReuters

Издание обратило внимание, что поправка сформулирована таким образом, чтобы оставить место для маневра в определении самого термина «вторжение».

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Под ударом банки, природные ресурсы и госдолг

Согласно задумке конгрессмена, президент США Джо Байден должен будет запретить ведущим российским военным и сотрудникам разведки въезжать в Штаты, а также ввести ряд рестрикций в отношении российских банков, госучреждений, нефтегазовых компаний и предприятий по добыче полезных ископаемых.

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Среди прочего под санкциями могут оказаться все компании и лица, участвующие в планировании газопровода «Северный поток-2». Также сенатор предложил ввести ограничительные меры в отношении первичного и вторичного размещения суверенного долга России.

Кроме того, проект Менендеса предполагает увеличение военной помощи Украине.

Танков нет, угроза есть

15 ноября спецслужбы западных стран предупредили Киев о якобы готовящейся агрессии со стороны России в попытке дестабилизировать ситуацию на Украине. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр уточнила, что Россия якобы с высокой вероятностью предпримет попытку вторжения этой зимой.

Западные страны в последнее время заявляют об увеличении численности российских войск у границы Украины. The Washington Post писала, что зафиксированная переброска части техники к границе с Украиной и «необычные перемещения техники и военных на западном фланге России» вызывают обеспокоенность у США.

2 ноября американское издание Politico опубликовало спутниковые снимки, на которых якобы изображено размещение российских военных «на границе с Украиной». Однако на этих кадрах изображен район города Ельня в Смоленской области — который не имеет общую границу с Украиной и граничит только с Белоруссией. Тем не менее, по утверждению издания, подразделения, включая «элитную 1-ю гвардейскую танковую армию», выдвинулись в район Ельни в конце сентября из мест постоянной дислокации в других районах России.

Позиция России

Владимир Путин ранее уже оценивал данные о якобы подготовке вторжения России на Украину. Он назвал их «алармистскими заявлениями» и признался, что пока их не видел. Он добавил, что в настоящее время США и их союзники по НАТО проводят незапланированные учения в акватории Черного моря. По его мнению, они представляют вызов для России, однако она не собирается усугублять ситуацию.

Замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константин Воронцов также заявил об отсутствии доказательств наличия войск России на Украине.

Слова и дела

Ранее сообщалось, что министр обороны Украины Алексей Резников и члены украинской делегации в рамках рабочего визита в Вашингтон провели встречу с американским сенатором Джеймсом Ингофом. Во время встречи они обсудили ситуацию на украинской границе и на «временно оккупированных Россией» территориях, а также затронули тему угроз, «возникших вследствие фактического аншлюса Белоруссии». Резников подчеркнул, что Киев ожидает от Вашингтона «более сильной позиции» по вопросам безопасности, и попросил о расширении американской военной помощи.

Также стало известно, что Министерство обороны Британии подписало соглашение об усилении военно-морского потенциала Украины и согласилось продать Киеву военные корабли и ракеты из-за роста напряженности в отношениях с Москвой. Новый договор, подписанный главой Минобороны Беном Уоллесом, предусматривает поставку двух противоминных судов, совместное производство восьми ракетных кораблей, а также доставку и модернизацию систем вооружения на существующие суда.

В мире,Константин Воронцов,Алексей Резников,Роберт Менендес,Бен Уоллес,Джозеф Байден,Владимир Путин,Министерство обороны,Комитет госдумы по международным делам,НАТО,МИД,Washington Post,
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