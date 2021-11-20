Политик озвучил сценарий подготовки Вашингтоном госпереворота в России

Политик и публицист Фёдор Бирюков рассказал о сценарии госпереворота, который готовят США в России. По его мнению, это проект резолюции Конгресса о непризнании президентских выборов в России в 2024 году, пишет «Свободная пресса».

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Как раз этот шаг может стать частью большого плана американских властей, согласно которому в России готовят систему, имитирующую двоевластие.

США готовятся к запуску и в России проекта, имитирующего двоевластие. В 1991 году советский режим был окончательно демонтирован именно таким образом, через радикальное противостояние ГКЧП и [президента РФ Бориса] Ельцина. А в 1993 году последние остатки советской власти были уничтожены также через противостояние Ельцина и Верховного совета РФ, — рассказал политик.

Бирюков считает, что властям США для реализации своего плана нужно создать альтернативный политический центр, который станет «единственно легитимным». Также помимо этого американским властям нужно создать условия для раскола между самими российскими политиками и общества в целом.