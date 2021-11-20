Центр анонимной вакцинации нашли на Украине

Власти Украины заявили о проверке анонимного центра вакцинации против COVID-19, который нашли в Закарпатской области, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко 19 ноября. Об этом пишут «Известия».

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По словам Ляшко, анонимный центр вакцинации — это фейк.

«Никакой анонимности не предусмотрено. Мы хотим видеть все, что вносится в электронную систему здравоохранения», — сказал он.

17 ноября Федор Шандор, руководитель кафедры социальной работы УжНУ, профессор, депутат Закарпатского областного совета, рассказал о социальном проекте по анонимной вакцинации граждан в городе Ужгород. Шандор инициировал его для тех, кто купил фальшивый сертификат, а затем решил вакцинироваться. Он заявил, что в ходе социального исследования выяснилось, что на руках у украинцев более четырех тысяч фальшивых сертификатов.

«Я обратился к врачам и в Департамент здравоохранения Закарпатской ОГА с просьбой ввести анонимную вакцинацию для того, чтобы люди, которые совершили ошибку и купили фальшивый сертификат, имели возможность это исправить и спасти свою жизнь и здоровье», — отметил Шандор.

Сообщается, что вакцинировать в рамках проекта будут только одобренными украинским минздравом вакцинами. Их можно будет ставить круглосуточно и без записи.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что граждане страны, сделавшие две прививки от коронавируса, получат от государства по тысяче гривен (2,7 тысячи рублей).