Врач подтвердил у Байдена «болезнь пенсионеров»

Лечащий врач лидера США Джо Байдена Кевин О'Коннор заявил в отчете о состоянии здоровья главы Белого дома о том, что у президента выявили дивертикулез, следует из документа на сайте Администрации США.

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Он был опубликован в пятницу, 19 ноября. Отмечается, что так называемая «болезнь пенсионеров» — дивертикулез — была выявлена у Байдена еще несколько лет назад. При ней в толстой кишке образовываются дивертикулы на слизистой оболочке с подслизистым слоем.

«Кроме того, один 3-миллиметровый доброкачественный полип был выявлен в восходящей ободочной кишке», — следует из отчета. Также сообщаются результаты обследований, в том числе процедуры колоноскопии, через которую президенту США недавно пришлось пройти.

По словам О'Коннора, у главы государства никогда не было рака толстой кишки, и результаты гистологического анализа будут доступны в ближайшие дни. Согласно заключению врачей, 78-летний хозяин Бело дома способен исполнять свои обязанности и в целом вполне энергичный человек.

При этом отмечается, что у Байдена усилился кашель, а также ухудшилась походка. Его продолжают лечить от мерцательной аритмии, гиперлипидемии, гастроэзофагеального рефлюкса, сезонной аллергии, небольшой сенсорной невропатии ног.