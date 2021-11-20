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Саакашвили доставили в военный госпиталь

Елена Прошина
32 минуты назад

Заключённого экс-главу Грузии Михаила Саакашвили доставили на реанимобиле в военный госпиталь в Гори, родине Иосифа Сталина, сообщает «Интерфакс».

Саакашвили доставили в военный госпиталь
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Там политика ждет курс лечения после длительной голодовки. В ночь на 20 ноября на территорию военного госпиталя въехала колонна машин сотрудников правоохранительных органов и два автомобиля медиков, в одном из которых находился бывший президент. К нему пропустили его личного врача Николоза Кипшидзе. За территорией лечебного учреждения остались мать Саакашвили Гиули Аласания и адвокаты.

Как сообщила глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе, осмотревшая госпиталь, медучреждение полностью технически оснащено, в нём работают высокопрофессиональные специалисты.

18 ноября бывший глава государства упал в обморок во время встречи с адвокатами. Его поместили в реанимацию. Причиной потери сознания стала длительная голодовка. В знак солидарности с экс-президентом голодовку объявила часть депутатов грузинского парламента. Также в стране проходили массовые митинги в его поддержку. 19 ноября Минюст Грузии заявил о необходимости транспортировки политика в больницу.

В мире,Михаил Саакашвили,Минюст РФ,Минздрав РФ,МВД,Интерфакс,
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