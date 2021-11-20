Саакашвили доставили в военный госпиталь

Заключённого экс-главу Грузии Михаила Саакашвили доставили на реанимобиле в военный госпиталь в Гори, родине Иосифа Сталина, сообщает «Интерфакс».
Там политика ждет курс лечения после длительной голодовки. В ночь на 20 ноября на территорию военного госпиталя въехала колонна машин сотрудников правоохранительных органов и два автомобиля медиков, в одном из которых находился бывший президент. К нему пропустили его личного врача Николоза Кипшидзе. За территорией лечебного учреждения остались мать Саакашвили Гиули Аласания и адвокаты.
Как сообщила глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе, осмотревшая госпиталь, медучреждение полностью технически оснащено, в нём работают высокопрофессиональные специалисты.
18 ноября бывший глава государства упал в обморок во время встречи с адвокатами. Его поместили в реанимацию. Причиной потери сознания стала длительная голодовка. В знак солидарности с экс-президентом голодовку объявила часть депутатов грузинского парламента. Также в стране проходили массовые митинги в его поддержку. 19 ноября Минюст Грузии заявил о необходимости транспортировки политика в больницу.