Байден объявил о планах баллотироваться на второй срок

Президент США Джо Байден и представители его ближайшего окружения в последние дни заверяют сторонников в планах 79-летнего американского лидера баллотироваться на второй срок в 2024 году. Об этом пишет в субботу газета The Washington Post.

Фото: ТАСС ТАСС

Как поясняет издание, усилия, направленные на то, чтобы убедить сторонников в стремлении главы государства остаться в Белом доме на еще один срок, предпринимаются в связи с тем, что многие демократы предполагают, что Байден, возможно, не будет участвовать в следующих выборах, учитывая, в частности, его возраст - к моменту голосования ему будет 81 год. Еще один аспект связан со снижением рейтинга - к настоящему моменту работу Байдена на посту президента одобряют около 40% жителей страны.

Видео дня

"Единственное, что я слышал от него, - это то, что он планирует снова баллотироваться. <...> И я этому рад", - заявил друг Байдена и бывший сенатор-демократ Крис Додд. Кроме того, как отмечает The Washington Post, о своем намерении участвовать в выборах Байден заявлял ранее в этом месяце на мероприятии по привлечению средств для Демократической партии. "То, что он заявляет публично, - это то, во что он твердо верит. <...> Он не будет баллотироваться, если поймет, что не может выполнять работу физически и эмоционально", - заявил изданию бывший губернатор штата Пенсильвания Эд Ренделл, присутствовавший на этом мероприятии.

Однако, по данным газеты, подобные заверения не остановили разговоры среди демократов о том, появится ли имя Байдена в избирательных бюллетенях в 2024 году. Такое заключение "Вашингтон пост" сделала на основании бесед с 28 стратегами и официальными лицами Демократической партии. Так, некоторые из них скептически относятся к подобным заявлениям президента и его помощников, полагая, что им независимо от истинных планов выгодно говорить о переизбрании, чтобы не допустить ослабления позиций Байдена сейчас. Другие же отмечают, что еще одна предвыборная кампания может подразумевать гораздо более насыщенный график, чем относительно спокойная кампания 2020 года, большинство мероприятий в рамках которой проходили в виртуальном формате из-за пандемии.

При этом, по сведениям издания, в случае решения Байдена участвовать в президентской гонке официальные лица Демократической партии на этапе внутрипартийной борьбы за выдвижение кандидатом на выборах от демократов намерены поддержать действующего главу государства, а не других претендентов.

Как ожидается, официально о своем решении касательно участия в борьбе за пост президента Байден объявит после промежуточных выборов в Конгресс. Они пройдут в ноябре 2022 года.

Выборы 2020 года

Предыдущие президентские выборы прошли в США в ноябре 2020 года. 14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования, в соответствии с которыми новым главой государства должен был стать демократ Байден. Предыдущий президент страны республиканец Дональд Трамп не признал поражение и обратился в суды с требованием пересчета голосов избирателей в ряде штатов. Однако действия юристов главы Белого дома не имели успеха, их иски были отклонены, в том числе Верховным судом США. В ночь с 6 на 7 января Сенат и Палата представителей Конгресса на совместном заседании утвердили победу Байдена, его инаугурация прошла 20 января.