На Украине захотели запретить товары из Белоруссии

«Проект закона об эмбарго на импорт товаров, страной происхождения которых является Республика Беларусь», - говорится в карточке законопроекта.

При этом текст документа на сайте отсутствует.

В начале ноября глава МИД Белоруссии Владимир Макей в интервью РИА «Новости» назвал Крым российской территорией. В МИД Украины предупредили, что де-юре признание Крыма территорией России со стороны Минска приведет к непоправимым последствиям для украинско-белорусских отношений.