На Украине захотели запретить товары из Белоруссии

На Украине предложили запретить импорт товаров из Белоруссии. Соответствующий законопроект зарегистрирован в пятницу, 19 ноября, на сайте Верховной рады Украины, сообщает РИА «Новости».
«Проект закона об эмбарго на импорт товаров, страной происхождения которых является Республика Беларусь», - говорится в карточке законопроекта.
При этом текст документа на сайте отсутствует.
Автор инициативы – депутат от фракции «Слуга народа» Александр Дануца.
В начале ноября глава МИД Белоруссии Владимир Макей в интервью РИА «Новости» назвал Крым российской территорией. В МИД Украины предупредили, что де-юре признание Крыма территорией России со стороны Минска приведет к непоправимым последствиям для украинско-белорусских отношений.