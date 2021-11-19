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На Украине захотели запретить товары из Белоруссии

Вероника Полынина
54 минуты назад

На Украине предложили запретить импорт товаров из Белоруссии. Соответствующий законопроект зарегистрирован в пятницу, 19 ноября, на сайте Верховной рады Украины, сообщает РИА «Новости».

На Украине захотели запретить товары из Белоруссии
Фото: ТАССТАСС

«Проект закона об эмбарго на импорт товаров, страной происхождения которых является Республика Беларусь», - говорится в карточке законопроекта.

При этом текст документа на сайте отсутствует.

Автор инициативы – депутат от фракции «Слуга народа» Александр Дануца.

В начале ноября глава МИД Белоруссии Владимир Макей в интервью РИА «Новости» назвал Крым российской территорией. В МИД Украины предупредили, что де-юре признание Крыма территорией России со стороны Минска приведет к непоправимым последствиям для украинско-белорусских отношений.

В мире,Владимир Макей,Верховная Рада,МИД,РИА Новости,
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