«Нам и не снилось»: белорусы позавидовали мигрантам

Граждан Белоруссии шокировал ежедневный паек мигрантов и новость об открытии обменного пункта и магазина в лагере беженцев на польско-белорусской границе. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Фото: РИА Новости РИА Новости

По данным издания, мигрантам, размещенным в логистическом центре «Брузги», ежедневно выдают три упаковки лапши быстрого приготовления, два пакета молока, две банки тушенки, две — рыбных консервов, палку колбасы, по пачке печенья и вафель, а также свежий гранат. Пакет продуктов, общим весом около четырех килограмм, поставляют представители белорусского Красного Креста. Кроме того беженцев кормят кашей и фруктами, а также планируют открыть магазин-автолавку и передвижной обменник.

Главная претензия белорусов заключается в том, что им приходится кормить мигрантов за налоги, хотя они, по всей видимости, обладают своими денежными средствами, раз для них делают магазин. Также граждане страны утверждают, что «суточный паек» беженца включает больше еды, чем могут себе позволить они.

«Я посмотрела, в каких они куртках ходят. Прямо скажем, не бедные люди. Там куртки, которые нам и не снились. Поэтому, что мы можем им отдавать? Но, если бы организовали в районе какую-то пункт сбора одежды, то я бы, конечно, отнесла», — рассказала «МК» жительница Минска Екатерина.