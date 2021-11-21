Минэнерго Белоруссии подтвердило возобновление поставок энергии на Украину

Минэнерго Белоруссии подтвердило возобновление поставки электроэнергии на Украину с 21 ноября. Об этом сообщает РИА "Новости". В пресс-службе министерства уточнили, что экспорт осуществляется в соответствии с подписанным на ноябрь контрактом. Ранее компания "Укрэнерго" объявила о возобновлении поставок электроэнергии из Белоруссии. Сообщалось, что объемы импорта составляют 415 мегаватт в час. 18 ноября министерство энергетики Белоруссии прекратило поставки электричества на Украину. Тогда сообщалось, что импорт был прекращен "в соответствии с установленным порядком взаимодействия в рамках контрактных отношений". В конце сентября Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Украины продлила запрет на импорт электроэнергии из России и Белоруссии до 1 ноября. Спустя месяц СМИ сообщили, что Украина планирует возобновить импорт электрической энергии из Белоруссии на фоне дефицита угля на государственных ТЭС.