Депутаты парламента Грузии прекратили голодовку

Члены парламентской оппозиционной фракции "Единое национальное движение" - объединенная оппозиция "Сила в единстве" в составе девяти человек заявили о прекращении голодовки после того, как узнали, что экс-президент Михаил Саакашвили готов перейти из тюремной больницы в военный госпиталь города Гори и начать принимать пищу. Об этом в пятницу заявил на брифинге депутат Акакий Минашвили.

Фото: РИА Новости РИА Новости

"Несколько минут назад мы услышали заявление Ники Гварамии - адвоката третьего президента Грузии, в котором очень четко и ясно президент Саакашвили заявил, что согласен перейти в горийский госпиталь и прекратить голодовку. Исходя из этого, <...> мы прекращаем голодовку", - сказал Минашвили, который вместе с коллегами голодал с 14 ноября.

В пятницу голодовку прекратила также депутат от оппозиционной партии "Дроа" Елена Хоштария. Она уже доставлена в больницу для реабилитации. Хоштария голодала с 3 ноября. Все депутаты требовали перевода Саакашвили в гражданскую многопрофильную больницу.

Ранее в пятницу министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что власти готовы перевести Саакашвили в военный госпиталь города Гори, однако для этого требуется согласие самого пациента. Позже адвокат Гварамия заявил, что Саакашвили дал согласие на перевод и прекратит голодовку сразу же, как его доставят в госпиталь.