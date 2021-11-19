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Байден вернулся к исполнению президентских обязанностей

Елена Прошина
18 минут назад

Президент США Джо Байден вернулся к исполнению своих обязанностей. Лидеру Америки делали колоноскопию под анестезией. О возвращении Байдена на пост президента в своем Twitter-аккаунте сообщила его пресс-секретарь Джейн Псаки.

Байден вернулся к исполнению президентских обязанностей
Фото: ReutersReuters

«Президент США переговорил с вице-президентом и главой аппарата Белого дома примерно в 11:35 сегодняшнего утра. Джо Байден в хорошем расположении духа и уже вернулся к своим обязанностям. Он останется в госпитале имени Уолтера Рида, пока не завершит свой обычный медосмотр», — написала Псаки.

Напомним, что на время процедуры президентские обязанности выполняла вице-президент США Камала Харрис.

В мире,Джозеф Байден,
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