Байден вернулся к исполнению президентских обязанностей

«Президент США переговорил с вице-президентом и главой аппарата Белого дома примерно в 11:35 сегодняшнего утра. Джо Байден в хорошем расположении духа и уже вернулся к своим обязанностям. Он останется в госпитале имени Уолтера Рида, пока не завершит свой обычный медосмотр», — написала Псаки.