Байден вернулся к исполнению президентских обязанностей

Президент США Джо Байден вернулся к исполнению своих обязанностей. Лидеру Америки делали колоноскопию под анестезией. О возвращении Байдена на пост президента в своем Twitter-аккаунте сообщила его пресс-секретарь Джейн Псаки.
«Президент США переговорил с вице-президентом и главой аппарата Белого дома примерно в 11:35 сегодняшнего утра. Джо Байден в хорошем расположении духа и уже вернулся к своим обязанностям. Он останется в госпитале имени Уолтера Рида, пока не завершит свой обычный медосмотр», — написала Псаки.
Напомним, что на время процедуры президентские обязанности выполняла вице-президент США Камала Харрис.