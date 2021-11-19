«Подготовка к войне»: В Минске прокомментировали действия НАТО у границ

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что наращивание сил НАТО на границах республики является комплексом «мероприятий по подготовке к войне». По его словам, это настораживает страну. Хренин сказал, что не понимает причин таких действий в эфире телеканала «Аль-Джазира».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Нас это все очень настораживает и беспокоит, что проводится комплекс таких мероприятий. Я, как человек военный, понимаю, что это все комплекс мероприятий подготовки к войне, — заявил министр.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны Эстонии отправит 100 военнослужащих на границу Польши и Белоруссии. Эта мера будет принята для содействия в разрешении миграционного кризиса, Накануне эстонский министр обороны Калле Лаанет пообещал предоставить Польше помощь в преодолении миграционного кризиса на границе.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран ЕС, начавшийся в мае, обострился 8 ноября. Тогда к границе с Польшей подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока. Ряд беженцев начали штурмовать контрольно-пропускные пункты, но эти попытки пресекли польские силовики.