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В Минске назвали наращивание сил НАТО у границ «подготовкой к войне»

News.ru
48 минут назад

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что наращивание сил НАТО на границах республики является комплексом «мероприятий по подготовке к войне». По его словам, это настораживает страну. Хренин сказал, что не понимает причин таких действий в эфире телеканала «Аль-Джазира».

«Подготовка к войне»: В Минске прокомментировали действия НАТО у границ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Нас это все очень настораживает и беспокоит, что проводится комплекс таких мероприятий. Я, как человек военный, понимаю, что это все комплекс мероприятий подготовки к войне, — заявил министр.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны Эстонии отправит 100 военнослужащих на границу Польши и Белоруссии. Эта мера будет принята для содействия в разрешении миграционного кризиса, Накануне эстонский министр обороны Калле Лаанет пообещал предоставить Польше помощь в преодолении миграционного кризиса на границе.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран ЕС, начавшийся в мае, обострился 8 ноября. Тогда к границе с Польшей подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока. Ряд беженцев начали штурмовать контрольно-пропускные пункты, но эти попытки пресекли польские силовики.

Также до этого исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель в разговоре с белорусским президентом Александром Лукашенко отказалась принять мигрантов с белорусско-польской границы. Она считает, что речь идёт о европейской проблеме, а ФРГ не будет решать её в одиночку.

В мире,Виктор Хренин,Ангела Меркель,Александр Лукашенко,НАТО,ЕС,
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