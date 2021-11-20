Показавший Зеленскому средний палец депутат объяснился

Внефракционный депутат Верховной Рады Украины Гео Лерос, показавший на заседании парламента средний палец президенту страны Владимиру Зеленскому, объяснился. Он заявил, что совершить такой поступок было импульсивным решением. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Однозначно, это было импульсивным решением в тот момент. Но я считаю, что это надо рассматривать в контексте тех событий, которые происходили до: потому что когда мне неоднократно выключали микрофон, не давали критиковать Зеленского, офис президента, Ермака (Андрея Ермака, главы офиса президента — прим. "Ленты.ру"», — сказал Лерос в эфире «5 канала».

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Депутат напомнил о случае, когда на него у трибуны парламента напал депутат Верховной Рады от фракции «Слуга народа» Николай Тищенко, и не понес за это никакого наказания. «Но я бы хотел чуть-чуть разделить: это было показано не как институции президента Украины, это было адресовано лично Зеленскому и Ермаку как отдельно гражданину Украины», — добавил парламентарий.

4 ноября Гео Лерос с трибуны парламента заявил, что не боится говорить правду, и назвал Владимира Зеленского «главным предателем в стране». После этого спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук отключил микрофон Леросу, а депутат, показав Зеленскому непристойный жест, покинул трибуну.

11 ноября Государственное бюро расследований (ГБР) Украины предъявило Леросу обвинение в хулиганстве. В ведомстве допустили, что целью действий депутата являлось «желание создать собственный медийный и политический образ, повысить собственную медийную узнаваемость, привлечь внимание средств массовой информации, общества и других политиков». Сам Лерос считает, что его хотят наказать за негативное отношение к политике Зеленского.