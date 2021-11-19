Байден передаст полномочия вице-президенту

Президент США Джо Байден на короткое время передаст полномочия вице-президенту Камале Харрис, пока будет находиться под анестезией в больнице, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.
По словам Псаки, американскому президенту сделают плановую колоноскопию в медицинском центре Уолтера Рида.
«Как и в случае с президентом Джорджем Бушем в 2002-м и 2007 годах, и в соответствии с процедурой, изложенной в конституции США, президент Байден передаст власть вице-президенту на короткий промежуток времени, пока будет находиться под наркозом», — говорится в письменном заявлении Псаки.
Псаки добавила, что во второй половине дня в пятницу по итогам меобследования Белый дом опубликует отчет о состоянии здоровья Байдена.
Передача полномочий вице-президенту произойдет впервые с момента прихода Байдена к власти.