Эстония временно запретила полеты у российской границы

Эстония вводит временный запрет на полеты в районе границы с Россией из-за строительства заграждения для предотвращения так называемых гибридных атак на границы ЕС и НАТО, сообщает РИА "Новости".

"Согласно распоряжению департамента, с 19 по 26 ноября будут временно запрещены как пилотируемые, так и беспилотные полеты летательных аппаратов. Запрет связан с деятельностью Сил обороны и департамента полиции и погранохраны по укреплению эстонско-российской границы", - говорится в сообщении транспортного департамента республики.

Ранее министр внутренних дел Эстонии Кристиан Яани заявил, что надеется на то, что после того как прибывшие на учебные сборы Сил обороны резервисты установят заграждение на границе с Россией, будет перекрыта большая часть сухопутной границы между странами. Он подчеркнул, что уже сейчас установлено около 25 км заграждения, работы продолжаются на другом отрезке протяженностью 39,5 км. Уточняется, что общая длина российско-эстонской границы составляет 338 километров.