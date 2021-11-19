У Саакашвили выявили поражение мозга

У экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, объявившего голодовку в грузинском изоляторе, выявили серьезное поражение головного мозга. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аппарат грузинского омбудсмена.

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Саакашвили объявил голодовку 1 октября. В этот день его задержали в Грузии: политик приехал в страну, где против него возбуждено несколько уголовных дел, впервые за восемь лет. С 8 ноября он находится в тюремной больнице.

Независимые врачи, осмотревшие политика, заявили, что после 48 дней голодовки у него развились энцефалопатия вернике (неврологическое расстройство с поражением головного мозга), персистентная гипокалемия (снижение концентрации калия в крови) и талассемия (дефект синтеза гемоглобина). Они призвали срочно перевести его в частную клинику. При этом врачи подчеркивали, что реанимация политику пока не требуется.

Один из адвокатов Саакашвили рассказал, что на на 49-й день голодовки политик потерял сознание и его перевели в реанимацию.

В заявлении аппарата грузинского омбудсмена отмечается, что из-за энцефалопатии Вернике у Саакашвили с высокой вероятностью может развиться кома с летальным исходом.

«Одно из прогнозируемых клинических обострений у Михаила Саакашвили произошло вчера. Узнав о сложной ситуации, члены экспертной группы подтвердили необходимость немедленного перевода Михаила Саакашвили в высокотехнологичную высокотехнологичную больницу», - подчеркивается в заявлении.