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У Саакашвили выявили поражение мозга

Мария Иванова
53 минуты назад

У экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, объявившего голодовку в грузинском изоляторе, выявили серьезное поражение головного мозга. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аппарат грузинского омбудсмена.

У Саакашвили выявили поражение мозга
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Саакашвили объявил голодовку 1 октября. В этот день его задержали в Грузии: политик приехал в страну, где против него возбуждено несколько уголовных дел, впервые за восемь лет. С 8 ноября он находится в тюремной больнице.

Независимые врачи, осмотревшие политика, заявили, что после 48 дней голодовки у него развились энцефалопатия вернике (неврологическое расстройство с поражением головного мозга), персистентная гипокалемия (снижение концентрации калия в крови) и талассемия (дефект синтеза гемоглобина). Они призвали срочно перевести его в частную клинику. При этом врачи подчеркивали, что реанимация политику пока не требуется.

Саакашвили призвал США «защитить» его

Один из адвокатов Саакашвили рассказал, что на на 49-й день голодовки политик потерял сознание и его перевели в реанимацию.

В заявлении аппарата грузинского омбудсмена отмечается, что из-за энцефалопатии Вернике у Саакашвили с высокой вероятностью может развиться кома с летальным исходом.

«Одно из прогнозируемых клинических обострений у Михаила Саакашвили произошло вчера. Узнав о сложной ситуации, члены экспертной группы подтвердили необходимость немедленного перевода Михаила Саакашвили в высокотехнологичную высокотехнологичную больницу», - подчеркивается в заявлении.

Медики отметили, что для полной оценки очаговых процессов в мозге политика требуется МРТ-исследование.

В мире,Михаил Саакашвили,
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