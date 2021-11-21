«Не бойтесь Путина»: Порошенко призвал готовиться к агрессии России

"Не бойтесь Путина. Действуйте решительно против него, потому что только совместные решительные действия могут принести эффективные результаты. Пожалуйста, не верьте Путину, потому что ничего, что он обещал за последние семь, восемь, девять лет, не произошло ", - сказал Порошенко.