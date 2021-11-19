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Рейтинг президента США обновил исторический минимум

News.ruиещё 1
21 минуту назад

Деятельность президента США Джо Байдена одобряют всего 36% американцев. Этот показатель стал новым историческим минимумом. Предыдущий был установлен в октябре этого года, когда в поддержку главы государства высказались 38% респондентов. Об этом свидетельствуют данные исследования Квиннипэкского университета, сообщает The New York Post.

Рейтинг Байдена обновил исторический минимум
Фото:  TASS/EPA/Jim Lo Scalzo TASS/EPA/Jim Lo Scalzo

Не одобряют деятельность американского лидера 53% респондентов (это на 1% больше, чем месяцем ранее). Хуже всего американцы оценивают работу Байдена в четырёх сферах: экономика, борьба с пандемией COVID-19, внешняя политика, борьба с климатическими изменениями.

Более половины участников опроса (51%) сказали, что не считают лидера страны честным, 57% полагают, что он не обладает хорошими лидерскими качествами, 56% респондентов убеждены, что нынешняя администрация США недостаточно компетентна.

В июле рейтинг одобрения деятельности Байдена впервые с момента его вступления в должность понизился до 50%. Таковы данные опроса, результаты которого публикует социологическая служба Gallup. Исследование показало, что 50% американцев поддерживают деятельность Байдена на посту президента, 45% — не одобряют и 5% не смогли сформулировать мнение. При этом показатель поддержки на 6% ниже, чем был в июне. Рейтинг за июль стал самым низким за всё время пребывание Байдена в должности главы американского государства.

В мире,Джозеф Байден,Администрация США,
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