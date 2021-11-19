В США усомнились в законности действий Байдена в Сирии

Более 30 членов Конгресса США сомневаются в законности действий, осуществленных администрацией президента Джо Байдена в Сирии. Законодатели поставили под сомнение право США наносить за рубежом военные удары. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на Politico.

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Как указано в письме в Белый дом, конгрессменов беспокоит «опасное заявление» администрации Байдена о том, что вторая статья Конституции США дает Конгрессу право для осуществления ударов в Сирии. Также в администрации сообщили, что действия США в Сирии подпадают под разрешение на использование военной силы от 2001 года, однако законодатели с этим не согласны.

По их словам, подобные заявления администрации президента США поднимают серьезные конституционные вопросы, касающиеся бесконтрольной деятельности исполнительной власти в Ираке и Сирии без одобрения конгресса.