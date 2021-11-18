Он вернется. Экс-канцлера Австрии лишили депутатской неприкосновенности

Депутаты сняли с Себастьяна Курца парламентский иммунитет
Парламент Австрии единогласно утвердил решение о лишении экс-канцлера Себастьяна Курца депутатской неприкосновенности — это необходимо для завершения антикоррупционного расследования. Бывшего главу правительства республики заподозрили в пособничестве взяточничеству, после чего он покинул свой пост. Курц уверен, что докажет свою правоту, а политологи ожидают его возвращения на должность канцлера — уже в третий раз. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».
Национальный совет Австрии лишил экс-канцлера республики и лидера Австрийской народной партии (АНП) Себастьяна Курца депутатской неприкосновенности. Парламентарии единогласно утвердили это решение на состоявшемся в четверг, 18 ноября, заседании нижней палаты.