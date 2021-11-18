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Он вернется. Экс-канцлера Австрии лишили депутатской неприкосновенности

Газета.Ruиещё 3
9 часов назад

Депутаты сняли с Себастьяна Курца парламентский иммунитет

Он вернется. Экс-канцлера Австрии лишили депутатской неприкосновенности
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Парламент Австрии единогласно утвердил решение о лишении экс-канцлера Себастьяна Курца депутатской неприкосновенности — это необходимо для завершения антикоррупционного расследования. Бывшего главу правительства республики заподозрили в пособничестве взяточничеству, после чего он покинул свой пост. Курц уверен, что докажет свою правоту, а политологи ожидают его возвращения на должность канцлера — уже в третий раз. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Национальный совет Австрии лишил экс-канцлера республики и лидера Австрийской народной партии (АНП) Себастьяна Курца депутатской неприкосновенности. Парламентарии единогласно утвердили это решение на состоявшемся в четверг, 18 ноября, заседании нижней палаты.

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