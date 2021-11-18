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Еврокомиссия разъяснила договоренности с Белоруссией по мигрантам

Lenta.ru
40 минут назад

Евросоюз (ЕС) не намерен вести переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко по ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе и их дальнейшей судьбе. Об этом заявил РБК пресс-секретарь Еврокомиссии (ЕК) Петер Стано, разъяснивший суть договоренностей с Белоруссией.

Еврокомиссия разъяснила договоренности с Белоруссией по мигрантам
Фото: EPAEPA

Он отверг как проведение, так и возможность переговоров с Лукашенко. «Он создал этот кризис, он привез этих людей в Белоруссию, солгав им, что они смогут с легкостью попасть в ЕС, и они находятся на территории Белоруссии», — заявил Стано.

Также пресс-секретарь назвал белорусского лидера ответственным и за заботу о беженцах, и за предоставление к ним доступа международным организациям для помощи, и за возвращение мигрантов на родину.

По словам Стано, Еврокомиссия вместо переговоров с Лукашенко собирается проводить технические переговоры с агентствами ООН, занимающимися мигрантами, и с белорусскими коллегами на рабочем уровне, чтобы облегчить репатриацию беженцев. Эта работа, как добавил он, в процессе.

С начала ноября на польско-белорусской границе продолжается миграционный кризис. Тысячи беженцев из стран Ближнего Востока подошли к заграждениям на границе и попытались проникнуть на территорию Польши и других европейских стран. Польским силовикам пришлось использовать дополнительные силы, чтобы сдержать их напор. Евросоюз обвинил официальный Минск в усугублении ситуации с мигрантами.

В мире,Александр Лукашенко,Еврокомиссия,ООН,ЕС,РБК,
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