Российский самолет заметили в рекламном ролике нового закона Байдена

Республиканская партия США призвала расследовать инцидент с появлением самолета российской авиакомпании «Аэрофлот» в рекламном ролике Демпартии, пишет Fox News.
Ролик опубликовал комитет по выборам в Конгресс Демократической партии США. Российский самолет появляется в кадре на фоне рассказа о принятом недавно президентом США Джо Байденом законе о развитии транспортной инфраструктуры.
В ролике директор по политике Демпартии Молли Кэри описывает различные преимущества, которые демократы видят в новом законе.
«Это означает уменьшение трафика по пути на работу, более безопасные и надежные поездки в метро, автобусе и поезде, лучшие впечатления от аэропорта», - говорит она.
В этот момент появляется видео с лайнером «Аэрофлота».
По мнению пресс-секретаря Национального республиканского комитета Конгресса Майка Берга, использование Демпартией российского самолета в своем видео является странным. Он считает, что председатель комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США, демократ Адам Шифф должен провести расследование на предмет их некомпетентности.