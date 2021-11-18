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Российский самолет заметили в рекламном ролике нового закона Байдена

Елена Прошина
18 минут назад

Республиканская партия США призвала расследовать инцидент с появлением самолета российской авиакомпании «Аэрофлот» в рекламном ролике Демпартии, пишет Fox News.

Российский самолет заметили в рекламном ролике нового закона Байдена
Фото: ReutersReuters

Ролик опубликовал комитет по выборам в Конгресс Демократической партии США. Российский самолет появляется в кадре на фоне рассказа о принятом недавно президентом США Джо Байденом законе о развитии транспортной инфраструктуры.

В ролике директор по политике Демпартии Молли Кэри описывает различные преимущества, которые демократы видят в новом законе.

«Это означает уменьшение трафика по пути на работу, более безопасные и надежные поездки в метро, автобусе и поезде, лучшие впечатления от аэропорта», - говорит она.

В этот момент появляется видео с лайнером «Аэрофлота».

По мнению пресс-секретаря Национального республиканского комитета Конгресса Майка Берга, использование Демпартией российского самолета в своем видео является странным. Он считает, что председатель комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США, демократ Адам Шифф должен провести расследование на предмет их некомпетентности.

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