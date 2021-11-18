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Саакашвили в тюрьме потерял сознание

RT на русском
38 минут назад

Адвокат Бека Басилая, представляющий интересы бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, заявил, что его подзащитный потерял сознание в тюрьме.

Саакашвили упал без сознания в тюрьме
Фото: APAP

«Когда он выходил для встречи с адвокатами, он упал... был без сознания, ему пальцами открывали глаза... пришли и увели его на носилках, не знаю куда, не знаю, как он», — цитирует его РИА Новости.

Ранее член группы врачей омбудсмена Грузии Георгий Григолия после посещения Саакашвили заявил, что тот действительно голодает, а его нахождение в тюремной больнице нецелесообразно.

В мире,Михаил Саакашвили,РИА Новости,
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