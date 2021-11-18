Саакашвили упал без сознания в тюрьме

Адвокат Бека Басилая, представляющий интересы бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, заявил, что его подзащитный потерял сознание в тюрьме.
«Когда он выходил для встречи с адвокатами, он упал... был без сознания, ему пальцами открывали глаза... пришли и увели его на носилках, не знаю куда, не знаю, как он», — цитирует его РИА Новости.
Ранее член группы врачей омбудсмена Грузии Георгий Григолия после посещения Саакашвили заявил, что тот действительно голодает, а его нахождение в тюремной больнице нецелесообразно.