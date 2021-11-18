Смертность от коронавируса и общий уровень заражения могут достичь средних показателей сезонного гриппа к середине будущего года, но при условии отсутствия новых более опасных вариантов. Такое мнение высказал в четверг основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс на проходящем в Сингапуре в гибридном формате "Новом экономическом форуме", который организован бизнесменом Майклом Блумбергом.

По его словам, на фоне выработки естественного иммунитета, вакцинации, появления новых препаратов "уровень смертности и заболеваемости должен резко пойти вниз". Он прогнозирует, что "при отсутствии новых штаммов к середине будущего года эти показатели могут достичь сезонных данных по гриппу". При этом Гейтс призвал "мировое сообщество активно работать и над искоренением гриппа для уменьшения угроз появления новых пандемий".

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Кроме того, основатель Microsoft рассчитывает на "решение проблем с поставками вакцин против коронавируса в будущем году".

Билл Гейтс и его супруга Мелинда возглавляют благотворительный фонд, который располагает примерно $50 млрд. В число основных направлений работы организации входят борьба с опасными болезнями в развивающихся странах, программы в сфере здравоохранения и образования в США. Через фонд были выделены уже сотни миллионов долларов на разработку вакцины от коронавируса и на поддержку бедных слоев населения, которые наиболее уязвимы в условиях пандемии.

Пандемии могут угрожать миру в будущем не только по естественным причинам, но и из-за злоумышленников-биотеррористов. Об этом новом виде угрозы терроризма предупредил основатель Microsoft Билл Гейтс, передает Guardian.

По словам Гейтса, такие эпидемии могут оказаться серьезнее, чем текущая пандемия коронавируса SARS-CoV-2. Миллиардер считает, что человечеству для борьбы с болезнями необходимо вложиться в технологическое развитие: сделать разработку и производство вакцин значительно дешевле и увеличить число фабрик, которые их производят.

Вакцина будущего, считает Гейтс, будет выглядеть, как что-то вроде пластыря на руке, и окажется полезной даже в обычное время без пандемий.

В октябре Гейтс предрек зеленым предприятиям большое будущее: он считает, что доходы от инвестиций в технологии борьбы с изменением климата будут сопоставимы с доходами от вложений в крупнейшие технологические компании современности.

Основатель Microsoft Билл Гейтс предупредил, что мир может столкнуться с еще одной угрозой помимо пандемии COVID-19. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

«COVID-19 не будет последней угрозой пандемии, с которой столкнется мир. Я поговорил с сообществом Grand Challenges об амбициозной программе инноваций, которая нам нужна, чтобы положить конец этому кризису и быть готовыми к реагированию на следующий», — предрек Гейтс.

Неравенство в доступе к вакцинам и непоследовательность в ограничительных действиях властей способствуют затягиванию пандемии коронавируса, считает генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Глобальное неравенство в доступе к вакцинам в сочетании с нечетким и непоследовательным применением мер общественного здравоохранения продлевают пандемию, давая вирусу больше пространства для перемещения и мутации", - передает ТАСС слова Гебрейесуса на форуме по безопасности, проходившем в формате телеконференции.

Он также отметил социальную важность происходящих сейчас процессов, подчеркнув, что "нынешняя пандемия представляет собой кризис солидарности, который был высвечен и усугублен фундаментальной слабостью глобальной архитектуры здравоохранения".

Со временем коронавирус окончательно трансформируется в сезонную инфекцию и продолжит существовать в природе, в том числе среди животных. Об этом «Царьграду» заявил иммунолог Николай Крючков.

По его словам, наиболее вероятный сценарий развития ситуации с COVID-19 — его трансформация в сезонную инфекцию с потерей доли патогенности.

«Но это произойдёт не так быстро, как некоторые коллеги надеялись. Ещё несколько лет для этого надо. Может, года три-четыре, может, пять, где-то в этом диапазоне», — подчеркнул специалист.

Кроме того, вирус может заражать животных, как диких, так и домашних.

«Поэтому в природе он найдёт своё место, не только у людей, но, наверное, у животных тоже», — уточнил эксперт.

«Для меня наиболее вероятный сценарий такой, что какое-то время вирус будет бороться, и ещё мы несколько кругов пройдём, но каждый последующий должен быть легче, чем предыдущий», — заключил Николай Крючков.

Надеяться на исчезновение вируса, по мнению врача Тимура Пестерева, однозначно не стоит, сообщает «Лайф». Темп, в котором жители России движутся к коллективному иммунитету, слишком медленный. Поэтому, скорее всего, COVID-19 будет существовать ещё долго.

Один из вариантов, который приведёт к окончанию пандемии, - это изменение самого вируса и переход его к другому «хозяину». Об этом говорил врач-иммунолог Владислав Жемчугов. Тимур Пестерев отмечает, что вирусы действительно крайне изменчивы.

Второй вероятный сценарий - это внезапное исчезновение, подобно вирусу атипичной пневмонии SARS или вирус ближневосточной лихорадки MERS. Однако Пестерев на это заявляет, что названные болезни не исчезли - просто ими заразиться гораздо сложнее, чем ковидом.

А вот третий вариант, как считает врач-эксперт, является наиболее вероятным. Это нахождение вируса среди людей постоянно, как случилось с гриппом. Специалист предполагает, что в будущем может возникнуть отдельная популяция людей, которая сможет сжиться с COVID-19 и не замечать его.

Заслуженный врач России, ведущий научный редактор сервиса дистанционного медицинского образования Vrachu.ru Михаил Каган рассказал о возможных последствиях пандемии для мира.

В беседе с газетой «Известия» он заявил, что прошлые пандемии вызвали изменения в образе жизни, которые уже воспринимаются как нормальные. Например, привычными стали сетки на дверях и окнах, не пропускающие комаров — переносчиков жёлтой лихорадки и малярии.

«Возможно, уроки, извлечённые из текущей пандемии, заключающиеся в необходимости воздействия на аэрозольный путь распространения коронавируса, могут привести к аналогичным долгосрочным улучшениям в индивидуальном и глобальном здоровье», — отметил Каган.

Он также отметил, что пока сложно предсказать сроки окончания пандемии. Как добавил эксперт, по оценке многих специалистов, по мере иммунизации населения и увеличения доли людей с гибридным иммунитетом вирус станет эндемическим заболеванием.

У России есть шанс избавиться от пандемии коронавируса уже в 2022 году, но локальные вспышки исключать нельзя, заявил в беседе с РИА Новости доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн. Он отметил, что вирус уже никуда не денется.

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Пандемия не будет с нами жить всегда, но я довольно оптимистически отношусь к этому, я думаю, что в следующем году удастся привить значительную часть человечества и пандемия заглохнет, но вирус, конечно, никуда не денется, и вспышки всё равно останутся, и надолго это будет, и вакцинироваться нам придётся, — сказал вирусолог.

Что касается текущей ситуации, по его словам, Россия достигнет плато по заболеваемости, скорее всего, на очень высоком уровне. И так будет продолжаться, пока люди не начнут вакцинироваться. 300 единиц антител BAU для защиты от COVID-19 достаточно, считает эксперт.

Он уточнил, что пока стабилизация ситуации только в Москве, остальная Россия отстаёт, заболеваемость в регионах растёт.

Давать какие-либо прогнозы о сроках окончания пандемии коронавируса пока нельзя, потому что это во многом зависит от появления новых штаммов и темпа вакцинации, рассказал «Народным Новостям» биолог Пётр Чумаков. По его словам, вероятнее всего, напряжённая эпидемиологическая ситуация сохранится и в следующем году.

Тут, к сожалению, не может быть никаких прогнозов, поскольку всё будет зависеть от непредсказуемых факторов: например, появления новых штаммов, насколько быстро будет идти вакцинация. Я не берусь делать прогнозы. Скорее всего, это будет продолжаться в следующем году, будет ещё несколько волн при том темпе вакцинации, который сейчас есть, — пояснил Чумаков.