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«Белавиа» отказалась перевозить мигрантов в Минск

Ura.Ru
30 минут назад

Белорусская авиакомпания «Белавия» перестанет перевозить мигрантов из Узбекистана в Минск. Об этом сообщается на официальном сайте авиакомпании.

«Белавиа» отказалась перевозить мигрантов в Минск
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В соответствии с решением компетентных органов Узбекистана с 17.11.2021 граждане Афганистана, Ирака, Йемена, Ливана, Ливии и Сирии не будут приниматься к перевозке на рейсах авиакомпании „Белавиа“, направляющихся из Ташкента в Минск. Указанные ограничения не распространяются на пассажиров с дипломатическими паспортами и действующим видом на жительство в Республике Беларусь», — сказано на сайте «Белавия».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что для прекращения миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши Европа должна снять все свои санкции. Польша выступила за жесткие меры против мигрантов, скопившихся на границе, пишет телеканал 360.

В мире,Александр Лукашенко,Телеканал "360° Подмосковье",
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