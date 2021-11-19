На Украине заявили о «больших шансах» помешать запуску «СП—2»

«У нас есть действующий контракт до 2024 года. У нас есть видение, как бороться дальше, и несмотря на то, что этот газопровод уже технически построен, я считаю, что еще есть очень большие шансы не допустить его запуск на полную мощность», — приводит слова Сергея Макогона РИА «Новости».