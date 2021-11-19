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На Украине заявили о «больших шансах» помешать запуску «СП—2»

Ura.Ruиещё 6
1 час назад

У Украины есть «очень большие шансы» чтобы не допустить запуск «Северного потока — 2», несмотря на то, что он уже построен. Об этом заявил глава «Оператора ГТС Украина» Сергей Макогон в эфире телеканала «1+1».

На Украине заявили о «больших шансах» помешать запуску «СП—2»
Фото: Вадим Ахметов © URA.RUВадим Ахметов © URA.RU

«У нас есть действующий контракт до 2024 года. У нас есть видение, как бороться дальше, и несмотря на то, что этот газопровод уже технически построен, я считаю, что еще есть очень большие шансы не допустить его запуск на полную мощность», — приводит слова Сергея Макогона РИА «Новости».

Ранее URA.RU сообщало, что «Нафтогаз Украины» был допущен к участию в сертификации «Северного потока — 2». Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко рассказал о колоссальных потерях для Украины из-за запуска «Северного потока — 2» и угрозе мировой безопасности. Германия остановила сертификацию «Северного потока — 2». В Кремле заявили, что задержки в сертификации газопровода связаны не с политическими причинами, а с тонкостями европейского законодательства. «Нафтогаз Украины» допускает возможное обжалование в немецком суде решения о сертификации «Северного потока — 2», передает RT.

В мире,Сергей Макогон,Юрий Витренко,Нафтогаз,РИА Новости,
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