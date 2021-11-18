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Верховная Рада разрешила пограничникам применять оружие

Lenta.ru
45 минут назад

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект, разрешающий пограничникам применять оружие для предупреждения конфликтов и провокаций. Об этом в четверг, 18 ноября, сообщает Depo.ua.

Украинским пограничникам разрешили применять оружие
Фото: Ukrainian Police Press OfficeUkrainian Police Press Office

За проект закона проголосовал 271 депутат. На рассмотрение парламента он был подан в марте, а в первом чтении принят в сентябре. Таким образом, документ не связан с миграционным кризисом на границе Белоруссии и Евросоюза, отмечает издание.

Законопроект дает пограничникам право проводить поверхностную проверку людей, вещей и транспортных средств, изымать предметы, которые могут быть вещественными доказательствами или нанести вред жизни и здоровью.

Применять оружие разрешается, в частности, для отражения нападения на пограничников, освобождения заложников, задержания подозреваемого в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления при попытке к бегству, уничтожения беспилотников.

Ранее стало известно, что власти Украины планируют потратить 800 тысяч долларов на колючую проволоку для инженерно-технического обустройства государственной границы.

В мире,Верховная Рада,ЕС,
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