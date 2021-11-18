На Украине назвали распад России делом одного поколения

«Не думаю, что это очень далекая перспектива. Мне кажется, что это дело одного поколения. Но я, например, в 1989 году и подумать не мог, что в 1991-м Советский Союз развалится», — заявил Ярош, отметив, что в России всегда смерть царя — это потрясение, смута.