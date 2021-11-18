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Самая вакцинированная страна Европы вводит комендантский час

Газета.Ru
1 час назад

С 18 ноября Ирландия вводит новые карантинные ограничения из-за роста заболеваемости - в стране начнет действовать комендантский час на работу баров, ресторанов, ночных клубов. Об этом сообщает CNN.

Самая вакцинированная страна Европы вводит комендантский час
Фото: DepositphotosDepositphotos

Также сертификаты о вакцинации станут обязательными при посещении театров и кинотеатров. При этом отмечается, что уровень иммунизации жителей, включая детей-школьников, достиг 89,1% - страна лидирует среди всех европейских государств по уровню вакцинации.

Премьер-министр страны Мишель Мартин призвал к "коллективным усилиям", чтобы экономика Ирландии оставалась открытой, и указал на "картину, складывающуюся по всей Европе", - количество случаев заражения в целом растет и вынуждает правительства вводить новые ограничения.

Также, по словам Мартина, правительство планирует предложить третью дозу вакцины людям в возрасте от 50 лет и гражданам с определенными заболеваниями. Ранее стало известно, что в Европе зафиксировали антирекорд по заболеваемости COVID-19.

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