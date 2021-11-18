В США рассказали, когда Украина сможет отобрать Крым у РФ

Киев сможет забрать Крым у Москвы только тогда, когда Россия потерпит сокрушительное военное поражение, заявил американский обозреватель журнала National Анатоль Ливен, сообщает News.ru.
По его словам, вопрос Крыма Киеву не следует поднимать до тех пор, пока в мире не произойдут фундаментальные изменения. «Присоединив Крым (похоже, в соответствии с пожеланиями большей части населения полуострова), российское правительство уже не может его отдать, если не потерпит сокрушительное поражение в войне», — говорится в статье.
Как считает журналист, Крым стал для Украины такой же неразрешённой проблемой, как, например, Кашмир или Косово. Ливен пишет, что вопрос принадлежности полуострова либо тихо и спокойно предадут забвению, либо он решится, когда глобально изменится мир.
«Безумные американские политики» выступают за вооружённое решение вопроса и призывают к войне с Россией, считает обозреватель. Он указывает, что прямое военное столкновение Москвы и Вашингтона закончится катастрофой, но победа останется за Россией.
Ранее украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов заявил, что Россия благодаря миграционному кризису на границе Белоруссии и Польши может добиться признания Крыма российским, снятия санкций Евросоюза и быстрого запуска газопровода «Северный поток-2».