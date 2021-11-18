В США рассказали, когда Украина сможет отобрать Крым у РФ

Киев сможет забрать Крым у Москвы только тогда, когда Россия потерпит сокрушительное военное поражение, заявил американский обозреватель журнала National Анатоль Ливен, сообщает News.ru.

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По его словам, вопрос Крыма Киеву не следует поднимать до тех пор, пока в мире не произойдут фундаментальные изменения. «Присоединив Крым (похоже, в соответствии с пожеланиями большей части населения полуострова), российское правительство уже не может его отдать, если не потерпит сокрушительное поражение в войне», — говорится в статье.

Как считает журналист, Крым стал для Украины такой же неразрешённой проблемой, как, например, Кашмир или Косово. Ливен пишет, что вопрос принадлежности полуострова либо тихо и спокойно предадут забвению, либо он решится, когда глобально изменится мир.

«Безумные американские политики» выступают за вооружённое решение вопроса и призывают к войне с Россией, считает обозреватель. Он указывает, что прямое военное столкновение Москвы и Вашингтона закончится катастрофой, но победа останется за Россией.