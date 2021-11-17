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Зеленский выступил с предложениями к ЕС по энергобезопасности

Елена Прошина
16 минут назад

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил, что готов снизить цены на транзит газа в Европу через Украину для предотвращения энергетического кризиса в Европе, сообщила пресс-служба Зеленского.

Зеленский выступил с предложениями к ЕС по энергобезопасности
Фото: ReutersReuters

Зеленский в разговоре сделал ряд предложений, направленных на предотвращение энергетического кризиса в Европе. В частности, обсуждалась идя создания региональной платформы по укреплению энергетической безопасности. Также Зеленский сообщил, что Украина готова снизить стоимость транзита газа через своею территорию и предоставить свои подземные хранилища для хранения стратегического резерва топлива.

В мире,Владимир Зеленский,Еврокомиссия,ЕС,
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