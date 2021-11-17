Зеленский выступил с предложениями к ЕС по энергобезопасности

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил, что готов снизить цены на транзит газа в Европу через Украину для предотвращения энергетического кризиса в Европе, сообщила пресс-служба Зеленского.

Зеленский в разговоре сделал ряд предложений, направленных на предотвращение энергетического кризиса в Европе. В частности, обсуждалась идя создания региональной платформы по укреплению энергетической безопасности. Также Зеленский сообщил, что Украина готова снизить стоимость транзита газа через своею территорию и предоставить свои подземные хранилища для хранения стратегического резерва топлива.