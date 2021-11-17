Украинский генерал заметил признак надвигающейся катастрофы

Состояние атомной энергетики на Украине может привести к трагедии, предупредил генерал-лейтенант МВД Украины в отставке Геннадий Москаль. Об этом сообщает РИА «Новости».

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«Надо свечку поставить за то, чтобы (…) не взорвалось, потому что все - старье», - сказал он «Четвертому каналу».

По словам генерала, энергоблоки на украинских АЭС работают с большой загрузкой, что может закончиться «большой трагедией» для страны.

Ранее Украина сообщала о решении использовать на АЭС американское топливо Westinghouse.

Специалисты предупреждали, что замена топлива на атомных станциях грозит стране катастрофой, сравнимой с «чернобыльской», поскольку украинские АЭС строились с расчетом использования советского топлива, а не американского.