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Украинский генерал заметил признак надвигающейся катастрофы

Вероника Полынина
45 минут назад

Состояние атомной энергетики на Украине может привести к трагедии, предупредил генерал-лейтенант МВД Украины в отставке Геннадий Москаль. Об этом сообщает РИА «Новости».

Украинский генерал заметил признак надвигающейся катастрофы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Надо свечку поставить за то, чтобы (…) не взорвалось, потому что все - старье», - сказал он «Четвертому каналу».

По словам генерала, энергоблоки на украинских АЭС работают с большой загрузкой, что может закончиться «большой трагедией» для страны.

Ранее Украина сообщала о решении использовать на АЭС американское топливо Westinghouse.

Специалисты предупреждали, что замена топлива на атомных станциях грозит стране катастрофой, сравнимой с «чернобыльской», поскольку украинские АЭС строились с расчетом использования советского топлива, а не американского.

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Кроме того, ветераны украинской атомной энергетики заявляли, что к катастрофе может привести отсутствие постоянного руководства оператора всех украинских АЭС и беспорядок в управлении объектами, который отражается на общем уровне безопасности.

В мире,Геннадий Москаль,МВД,
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