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Лукашенко предъявил ультиматум Меркель

Елена Прошина
34 минуты назад

Германский таблоид BILD разместил публикацию, в которой раскрыл подробности 50-минутного разговора канцлера Германии Ангелы Меркель с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Официальная тема беседы — ситуация на польско-белорусской границе.

Лукашенко предъявил ультиматум Меркель
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, в первую очередь Лукашенко потребовал признания своей победы на выборах в 2020 году.

«То, чего хотел белорусский лидер — признания президентом, чтобы больше не было пренебрежительного "господин Лукашенко"», — пишет BILD.

На фоне этого Лукашенко также потребовал отмены санкций ЕС против Белоруссии, которые были введены после выборов в 2020 году и принудительной посадки самолета Ryanair.

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Говоря о миграционном кризисе, Лукашенко попросил финансовой помощи для строительства пунктов приема беженцев «поскольку опасается еще большей их волны из Афганистана в Европу через его страну». Кроме того, Лукашенко потребовал от ЕС «забрать половину мигрантов, ранее въехавших в Белоруссию».

В BILD отметили, что во время разговора Меркель «оставалась по существу жесткой, но пообещала обсудить все с членами ЕС». В частности, канцлер Германии подчеркнула, что готова обсуждать урегулирование ситуации на польско-белорусской границе, если Лукашенко «гарантирует отправку оставшихся мигрантов в свои страны и снимет давление на Польшу».

Также Меркель не исключила вероятности финансовой помощи.

В мире,Александр Лукашенко,ЕС,Bild,
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